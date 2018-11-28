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"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан

10:25, 28 листопада 2018
Політика
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Рада проголосувала за воєнний стан 26 листопада / Фото УНІАН

Ним вводиться в дію рішення Ради національної безпеки України про воєнний стан з 14:00 26 листопада на 30 днів - до 14:00 26 грудня 2018 року. 

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів.

Воєнний стан введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.

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Теги: #Україна#Порошенко#указ#воєнний стан