"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан

Воєнний стан вводиться в 10 областях України.

Указ президента України Петра Порошенка про введення воєнного стану на 30 діб опубліковали в газеті "Урядовий кур'єр".

Ним вводиться в дію рішення Ради національної безпеки України про воєнний стан з 14:00 26 листопада на 30 днів - до 14:00 26 грудня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів.

Воєнний стан введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.