Путін знову товкмачить про "братерство і близькість" українського та російського народів

Він вважає, що український народ "дасть оцінку сьогоднішнім подіям так само, як грузинський народ дав оцінку діяльності Саакашвілі".

Президент РФ Володимир Путін після атаки російських військових на українські кораблі в Керченській протоці заявив, що російський і український народи "залишаться братніми і дуже близькими".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на інвестиційному форумі "Россия зовет!".

"Що стосується довгострокових перспектив, хоч би як там не було, хто б сьогодні при владі у Києві не перебував, російський і український народи завжди були і назавжди залишаться братніми і дуже близькими народами. Ця політична піна зійде, спаде", - стверджує Путін.

Він вважає, що український народ "дасть оцінку сьогоднішнім подіям так само, як грузинський народ дав оцінку діяльності Саакашвілі".

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", яка здійснювала плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС України зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення, 24 - опинилися у полоні.

За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, в Сімферополі підконтрольний окупантам суд вже заарештував 15 українських моряків. Їх звинувачують у незаконному перетинанні кордону за ч. 1 ст. 322 Кримінального кодексу Росії.

Міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини щодо необхідності захисту і звільнення захоплених Росією українських моряків.