Родинам полонених Росією моряків необхідна допомога щодо оплати адвокатів - Денісова

Омбудсмен закликала розробили проект закону "Про внесення змін до програми державного бюджету на 2018 рік".

Родинам полонених Росією українських моряків необхідна допомога щодо оплати адвокатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час засідання Кабінету міністрів України уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Є проблема оплати адвокатів. Я прошу вас надати доручення, якщо це можливо, МінТОТ та всім причетним міністерствам для того, щоб вони якнайшвидше розробили проект закону "Про внесення змін до програми державного бюджету на 2018 рік" за кодом 1601020, щоб в цю редакцію, яка зараз є внесли військовополонених. Це дасть можливість внести зміни до постанови Кабміну 328, щоб за ті кошти надати родинам військовополонених, щоб вони могли оплатити адвокатів", - сказала вона.

В свою чергу, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав відповідне доручення.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід у Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і двом катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з порту в Одесі в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано російську сторону відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого його було зруйновано. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації щодо можливості проходження через протоку. Шість українських військовослужбовців дістали поранення, решта членів екіпажів потрапили в полон.

Загалом у полон було захоплено 24 українських військовослужбовців.

За інформацією Денісової, Сімферополі підконтрольний окупантам суд вже заарештував 15 українських моряків.

Їх звинувачують у незаконному перетині кордону за ч. 1 ст. 322 Кримінального кодексу Росії.