24 матроса і 383 негідника: командувач ВМС розповів про співвідношення сил у "Керченській битві"

Ігор Воронченко зазначив, що 24 українських моряків та офіцерів, що перебували на суднах, атакували росіяни чисельністю 383 військових.

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко розповів про різницю у чисельності українських і російських сил при нападі російських військових на українські судна в Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це командувач ВМС сказав під час виступу на 2-й Міжнародній конференції з питань морської безпеки.

Він розповів, що події 25 листопада можна умовно описувати як "Керченська битва".

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"Співвідношення сил - три катери проти 11 катерів-кораблів. За водотонажністю - 411 тонн з нашого боку і 6450 тонн зі сторони Росії. В особовому складі - 24 матроса і офіцера наші, і 383 негідника в морській формі", - заявив Воронченко.

"14 годин оця зграя з 11 кораблів нічого не могла зробити з нашим буксиром, який в 5 разів за водотонажністю менший того (корабля), який робив тарани і навалу, а з катерами "Гюрза" - тим паче. Якщо б не буксир - ми би вийшли і вони взагалі б нічого не зробили", - наголосив Воронченко.

При цьому командувач ВМС додав, що українські судна здійснювали мирний прохід через Керченську протоку.

"Цей буксир ("Яни Капу"), який втратив хід після таранів, в якого відмовила одна машина... він 50 хвилин був некерованим, і ці наші катери зробили все можливе, і ви чули радіоперехоплення (розмов росіян - УНІАН), які нічого не можуть з ними зробити ", - заявив Воронченко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. За даними СБУ, також відбулося бойове застосування 2 ракет російським винищувачем Су-30 та 2 ракет розвідувально-ударним гелікоптером Ка-52.

Всі 24 моряки, які перебували на суднах, потрапили після штурму російським спецназом у полон. Троє з них поранені.

Усі українці були заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх обвинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).