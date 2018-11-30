Ізоляція Росії: Держдеп заявив, що після агресії в Керченській протоці Трамп послав Путіну "потужний сигнал"

Відповідаючи на питання, що саме Сполучені Штати хотіли передати російській владі подібним сигналом, Палладіно сказав: «Ізоляція».

Президент США Дональд Трамп направив Москві «потужний і зрозумілий сигнал»: якщо захоплені РФ в окупованому Криму українські кораблі та їхні екіпажі не будуть повернуті Україні, Росії може загрожувати ізоляція.

Про це журналістам заявив заступник керівника прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно.

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Стенограма брифінгу опублікована на сайті американського зовнішньополітичного відомства.

«Твіти президента США з цього питання були абсолютно зрозумілі: це повернення українських моряків і кораблів», — сказав Палладіно, зауваживши, що «агресія, яку ми спостерігали цього тижня, неприйнятна».

«Було направлено потужне повідомлення», - підкреслив представник відомства. Відповідаючи на питання, що саме Сполучені Штати хотіли передати російській владі подібним сигналом, Палладіно сказав: «Ізоляція».

Як повідомляв УНІАН, Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 чрез російську агресію проти України. Нагадаємо, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українського буксиру "Яни Капу" та двох катерів "Бердянськ" та "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси у порт Маріуполя. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була проінформована російська сторона у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства. Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, внаслідок чого він був зруйнований.

Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Всі 24 моряки, що знаходилися на суднах, потрапили в полон.

Троє з них поранені. Всі українці були заарештовані так званим "судом" в Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовскього моря.