У Кремлі розповіли про наслідки скасування зустрічі Путіна та Трампа

Пєсков підкреслив, що на порядку денному двох країн є гострі питання, обговорення яких не тільки в інтересах Росії і США.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що скасування зустрічі російського лідера Володимира Путіна з його американським колегою Дональдом Трампом «призводить до напруженості».

Читайте такожУ Німеччині зазивали закрити порти для російських кораблів

Про це повідомляє РИА «Новости». За його словами, «зростання напруженості» пов'язане з тим, що «наболілі питання» між двома країнами не обговорюються.

Він також додав, що зустріч Путіна і Трампа можна планувати тільки при обопільному настрої.

Пєсков підкреслив, що на порядку ленному двох країн є гострі питання, обговорення яких не тільки в інтересах Росії та США.

Раніше повідомлялося, що Трамп назвав причину скасування зустрічі з Путіним.