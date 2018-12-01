У Кремлі розповіли про наслідки скасування зустрічі Путіна та Трампа
01:30, 01 грудня 2018Політика
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Пєсков підкреслив, що на порядку денному двох країн є гострі питання, обговорення яких не тільки в інтересах Росії і США.
REUTERS
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що скасування зустрічі російського лідера Володимира Путіна з його американським колегою Дональдом Трампом «призводить до напруженості».
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Про це повідомляє РИА «Новости». За його словами, «зростання напруженості» пов'язане з тим, що «наболілі питання» між двома країнами не обговорюються.
Він також додав, що зустріч Путіна і Трампа можна планувати тільки при обопільному настрої.
Пєсков підкреслив, що на порядку ленному двох країн є гострі питання, обговорення яких не тільки в інтересах Росії та США.
Раніше повідомлялося, що Трамп назвав причину скасування зустрічі з Путіним.
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