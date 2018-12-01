Глава МЗС Польщі закликав міжнародну спільноту запровадити санкції проти РФ за захоплення українських суден та моряків

Крім того Яцек Чапутовіч наголосив, що Євросоюз запровадить санкції проти відповідальних за організацію псевдовиборів на Донбасі.

Міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч закликав міжнародну спільноту запровадити санкції проти Російської Федерації за захоплення українських суден та військових моряків у Керченській протоці 25 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС Польщі заявив на спільній з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним прес-конференції сьогодні у Києві.

"Ми рішуче засуджуємо акт агресії Росії в акваторії Азовського моря. Це був перший випадок відкритої агресії російських підрозділів без приховування за спинами так званих «зелених чоловічків» або сепаратистів", - заявив Чапутовіч.

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За його словами, Польща виступає за те, щоб міжнародна спільнота рішуче відреагувала на захоплення Росією українських моряків та суден.

"Росія мусить зрозуміти, що агресивна політика призводить до наслідків", - наголосив глава МЗС Польщі.

Він додав, що інші країни не повинні обмежуватися лише заявами, а мають діяти.

У зв'язку з цим Чапутовіч заявив, що висловлює від імені всіх держав-членів ЄС солідарність з Україною.

Глава МЗС Польщі заявив, що ЄС рішуче засуджує акт агресії Росії проти України та закликає повернути Україні судна, звільнити моряків, а також створити можливість для судноплавства у Керченській протоці й Азовському морі.

Крім того Яцек Чапутовіч наголошує, що Європейський Союз запровадить санкції проти осіб, відповідальних за організацію 11 листопада так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

"Польща ініціювала дискусію у Європейському Союзі після нелегальних виборів на Донбасі", - зазначив Чапутовіч.

"Ми зараз працюємо над розробкою санкцій щодо відповідальних осіб, які організували ці нелегальні дії", - наголосив глава МЗС Польща.

За словами Чапутовіча, Європейський Союз найближчим часом назве прізвища осіб, щодо яких будуть застосовані санкції.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донбасу 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «голів народних республік» і «депутатів народних рад».

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» на території окупованих територіях сходу України є порушенням Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

У Командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано російську сторону відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одесу, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили у полон 24 українських військовослужбовця. Троє з них зазнали поранень.

Їх звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених українців було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли у московські слідчі ізолятори "Лефортово" та "Матроська тиша".