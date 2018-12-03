Припинення договору про дружбу з Росією: у МЗС розповіли про наслідки та умови його відновлення

Новий договір, якщо він з'явиться, буде досягнуто "на нових умовах".

Припинення дії договору про дружбу і співпрацю з Росією не принесе ніяких радикальних і неочікуваних змін.

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Про це заявив радник міністра закордонних справ Тарас Качка, передає Громадське. "Найбільша шкода вже була завдана Російською Федерацією", – підкреслив він. Дипломат зазначив, що захоплення українських кораблів і моряків свідчить про те, що "є ще куди нагнітати ситуацію".

Качка зазначив, що починати обговорення нового договору про дружбу з Росією можна лише після того, як Москва припинить порушення чинної угоди і відшкодує Україні всі завдані збитки. Він пояснив, що припинення угоди про дружбу і добросусідство з РФ не є питанням тактичних дій, які здійснює Україна для залучення РФ до відповідальності.

"Головне: це фактично показує парадигму наших відносин – що в тому форматі, який є зараз, говорити про мир і добросусідство не можна, і що повертатися до укладення такого чи подібного договору можна тільки у випадках, коли Росія припинить порушення і відшкодує збитки", – пояснив Качка.

Він підкреслив, що нова угода, якщо вона з'явиться, буде полягати "в нових умовах". "Очевидно, що і рамка, яка була закладена в середині 90-х, просто не відповідає дійсності, яка є між нами", – зазначив він, пояснивши, що в 90-х Україна тільки намагалася "будувати фундамент" рівноправних відносин з РФ.

"Це не дуже вдалося, враховуючи те, як Росія всім цим зловживає", – підсумував Качка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Петро Порошенко звернувся до Верховної Ради з нагальною вимогою припинити дію договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Законопроект вже поданий на розгляд керівництвом парламенту.