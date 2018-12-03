Порошенко пропонує припинити дію Договору про дружбу з РФ з 1 квітня 2019 року (відео)

У зареєстрованому у ВР законопроекті зазначається, що припинення дії Договору відбувається через триваючу агресію Росії проти України.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією», внесений президентом України (№0206).

Як передає кореспондент УНІАН, законопроектом передбачено припинити з 1 квітня 2019 року дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, учиненого 31 травня 1997 року в м.Києві та ратифікованого Верховною Радою 14 січня 1998 року.

Також зазначається, що припинення дії цього Договору звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого Договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що «триваюча агресія РФ спричинила істотні порушення більшості статей Договору, про що Україна систематично наголошує у дипломатичному листуванні з РФ». При цьому зазначається, що низка істотних порушень Договору стала предметом справ у міжнародних судових інстанціях, розгляд яких триває. В пояснювальній записці сказано, що станом на сьогодні відсутні ознаки добросовісного прагнення РФ усунути правопорушення та відшкодувати шкоду, заподіяну своїми протиправними діями. Більше того, РФ своїми агресивними діями постійно погіршує порушення умов Договору.

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Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним. Країни офіційно визнали кордони одна одної і закріпили принципи стратегічного партнерства та повагу територіальної цілісності. Договір укладався терміном на десять років і його дія автоматично продовжувалася на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявляла іншій про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше, ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду.

Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в 2014 році в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.

6 вересня 2018 року Рада національної безпеки та оборони затвердила рішення не продовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, що спливає 31 березня 2019 року.

17 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО. 21 вересня Міністерство закордонних справ України направило Росії відповідну ноту.

26 вересня Порошенко передав ноту генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу для розповсюдження як офіційного документа Генасамблеї та Ради безпеки ООН.

3 грудня представник президента у ВР Ірина Луценко повідомила, що президент вніс до парламенту законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ (№0206).