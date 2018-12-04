САП не змогла пред'явити жодного доказу провини Продана - нардеп

Солом'янський районний суд Києва обрав колишньому керівнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.

Суд прийняв рішення відпустити екс-главу ДФС Мирослава Продана на поруки, оскільки під час судового засідання прокурори САП не змогли пред'явити жодного доказу його провини. Про це за підсумками засідання Солом'янського суду заявив народний депутат Геннадій Ткачук.

«Мирослав Продан повернувся після лікування в Німеччині до України, щоб співпрацювати зі слідством і доводити свою правоту. Щойно йому в аеропорту офіційно була вручена повістка, він у призначений день і годину з'явився на допит. Представив слідству офіційну довідку з клініки. У тому, що найбільша державна клініка Баварії дорожить своєю репутацією, ні у кого не викликає сумнівів. Тому абсолютно не було підстав брати його під варту. Але найважливіше, що під час судового засідання, яке тривало 9 годин, прокурори так і не змогли представити жодного доказу провини Продана. Нам показали якусь «переписку» в месенджері, яку слідчі нібито знайшли на флешці, вилученій під час обшуку в одного з водіїв Мирослава Продана. Але все вказує на те, що інформацію залили на електронний носій вже після його вилучення. «Листування» - однозначно справа рук фахівців, адже технічно створити такий програмний продукт звичайний користувач не може. Відповідно і немає доказів, що це реальне, а не сфабриковане листування. По-друге, нічим не підтверджується, що Продан має відношення до показаного листування, що повідомлення писав безпосередньо він. По-третє, жоден свідок не показав, що Мирослав Продан або члени його сім'ї давали комусь вказівку купувати нерухомість, що він комусь давав кошти на придбання, що він є фактичним власником об'єктів. Нічого цього немає. Свої припущення слідчі вперто намагалися видати за факти. Але жодного реального факту привести не змогли. У відсутності доказової бази могли переконатися всі присутні на засіданні - в тому числі, і журналісти. І суддя, вивчивши матеріали справи, на мій погляд, не могла вчинити по-іншому. Вже зараз можна з упевненістю говорити, що перспективи у справи немає. Мені здається, що вона буде закрита ще на стадії досудового розслідування. Йти до суду там нема з чим», - розповів Геннадій Ткачук.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва обрав колишньому керівнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану запобіжний захід у вигляді взяття на поруки. Поручителями колишнього чиновника погодилися виступити 9 народних депутатів та два Героя України, котрі воювали в зоні проведення АТО.