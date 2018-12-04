Шахов закликає притягти до відповідальності винних у блокуванні продажу квитків

“Наш край” вимагає від «Укрзалізниці» негайно розпочати продаж залізничних квитків на новорічно-різдвяний період.

Про це заявив народний депутат від партії Сергій Шахов.

Він назвав блокування попереднього продажу квитків безпрецедентним свавіллям чиновників.

“Сотні тисяч українців кілька тижнів чекають, коли чиновники від “Укразалізниці” розблокують систему попереднього продажу квитків. Люди скасовують плани на Новий рік та Різдво, переносять відпустки, відвідини батьків та родичів. “Наш край” вимагає від «Укрзалізниці» негайно розпочати продаж залізничних квитків на новорічно-різдвяний період”, – сказав Сергій Шахов.

Партія “Наш край” вважає, що керівництво Міністерства інфраструктури та “Укрзалізниці” слід звільнити за неспроможність організувати роботу залізниці.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” спочатку не продавала квитки на поїзди, що відправляються з 9 грудня. Згодом – після 20 грудня. На численні запити та публікації у пресі в «Укрзалізниці» надали відповідь, що причина – у будівельних роботах та запуску рейкових автобусів за маршрутом “Київ – аеропорт “Бориспіль”. Як відомо, наприкінці року попит на квитки зростає через новорічно-різдвяні вихідні та канікули