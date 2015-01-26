Росія не збирається звільняти Савченко і регламент ПАРЄ їй не указ

Про це заявив глава комітету Держдуми у закордонних справах, керівник російської делегації в ПАРЄ Олексій Пушков на прес-конференції в Страсбурзі, передає кореспондент "Європейської правди".

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Як повідомлялося, раніше Бюро асамблеї ухвалило рішення про те, що на депутата ПАРЄ Надію Савченко поширюється міжнародний імунітет і Росія має звільнити її, дозволивши її участь в засіданні в Страсбурзі. Президент ПАРЄ заявила, що тепер Росія зобов’язана звільнити українського депутата.

"Ніхто не має наміру звільняти Савченко через таке трактування імунітету ПАРЄ. Я підкреслюю, мова про трактування. Ми вважаємо, що імунітет надається для здійснення депутатами своїх повноважень, а не для того, щоб зробити його недоторканним за злочини, вчинені в минулому", - прокоментував вимогу Страсбурга Олексій Пушков.

Він також зазначив, що РФ вважає обрання Савченко "дією, спрямованою на шкоду Росії". "Це вже використовується і буде використовуватися проти нас", - додав він

"Так можна дійти до абсурду, обираючи депутатами тих, хто підозрюється у скоєнні важких злочинів", - вважає російський депутат.