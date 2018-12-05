У Лаврова уїдливо прокоментували введені Україною обмеження на в'їзд для російських чоловіків

Офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова також заявила, що Росія не має наміру вживати жодних обмежувальних заходів стосовно громадян України, які перебувають на російській території або які мають намір відвідати Росію.

Офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова назвала «русофобською витівкою» запроваджені Україною обмеження на в'їзд для чоловіків-громадян РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Захарова заявила на брифінгу в Москві.

«Тепер щодо триваючої антиросійської істерики нинішнього українського керівництва. Наприклад, стало відомо, що в Києві вирішили запровадити обмеження на в'їзд російських громадян на територію України», - сказала Захарова.

Вона додала, що йдеться лише про чоловіків віком від 16 до 60 років, які без вагомих підстав не можуть перетнути кордон з Україною.

При цьому Захарова поскаржилася, що під ці заходи потрапили відомі російські артисти і діячі культури. (Обмеження на в'їзд для цієї групи росіян запроваджені, насамперед, через відвідування ними тимчасово окупованого Криму - УНІАН).

«Абсолютно безглуздим виглядає заява київської влади, що громадяни Росії формуватимуть загони приватних армій на території України, і тому треба обмежити їх потік. Це, звичайно, цілковите безумство», - заявила Захарова. (Раніше керівництво РФ, у тому числі президент Росії Володимир Путін, неодноразово заявляло, що росіяни «добровільно» їдуть в Україну воювати - УНІАН).

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«Реальне підгрунтя згаданого рішення очевидне, на наш погляд, приземлене. Тут не потрібно нічого вигадувати. Нинішнє українське керівництво за рахунок простих людей відчайдушно намагається втримати свій падаючий рейтинг, заграє з націоналістично налаштованим електоратом. Розцінюємо цю русофобську ініціативу київської влади, як спробу спорудити черговий бар'єр між народами Росії й України, як прагнення нашкодити людям, простим людям - вже на побутовому рівні. Ми переконані, що через кілька місяців українці дадуть належну оцінку діям нинішнього київського керівництва», - зазначила Захарова.

При цьому вона заявила, що Росія не має наміру вживати жодних обмежувальних заходів стосовно громадян України, які перебувають на російській території або які мають намір відвідати Росію.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада голова Держприкордонслужби Петро Цигикал заявив, що у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях громадянам чоловічої статі з РФ віком від 16 до 60 років обмежено в'їзд на територію України.