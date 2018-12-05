"Ми страждаємо": в Євросоюзі поскаржилися на сповільнення активності в Азовському морі

Високий представник ЄС підтвердила підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні висловила надзвичайну стурбованість подіями в Азовському морі через безпекові загрози та вплив на економіку ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Могеріні сказала під час прес-підходу в Брюсселі.

"Наша позиція дуже чітка: ми завжди дуже міцно стоїмо на боці наших українських друзів у питанні територіальної цілісності та суверенітету", - запевнила вона.

"Ми також вкрай стурбовані подіями в Азовському морі, і не тільки через напад на Україну (кораблі – УНІАН), але й тому, що активність в Азовському морі сповільнилась надзвичайно – кораблі, які також носять прапори країн-членів ЄС. Ми страждаємо, і це має вплив на нашу економіку в доповненні до безпекових загроз, які ми бачимо сьогодні", - додала Могеріні.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".