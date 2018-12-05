В ЄС не можуть домовитися щодо запровадження санкцій проти РФ через агресію в Керченській протоці - посол Німеччини

Посол ФРН Ернст Райхель повідомив, що нині в Євросоюзі більше уваги приділяють збереженню санкцій проти Росії у тому вигляді, у якому вони були запроваджені раніше.

Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель заявив, що серед країн Європейського Союзу немає консенсусу у питанні запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через захоплення українських суден і моряків у Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на засіданні круглого столу на тему: «Санкції проти Росії: як втримати європейську єдність?», організованого аналітичним центром «Нова Європа».

"Зараз обговорення в ЄС меншою мірою стосується додаткових санкцій проти Росії у серйозних масштабах, йдеться про зусилля із захисту існуючих санкцій. Це той факт, який, імовірно, не виглядає справедливим для України, я розумію це, але обговорення відбувається за межами українських кордонів", - сказав Райхель.

При цьому посол зазначив, що в ЄС триває дискусія щодо нових санкцій у зв’язку з проведенням незаконних "виборів" на тимчасово окупованих територіях Донбасу, які відбулися 11 листопада.

"Це, напевно, не питання, яке підніметься на рівень голів держав і урядів (країн-членів ЄС - УНІАН)", - додав Райхель.

"Зараз ми знову стикаємося з питанням санкцій, але цього разу через інцидент, що стався у Керченській протоці. І що стосується цього питання - наразі немає консенсусу в Європейському Союзі, щоб дійсно здійснити подальший крок з додатковими санкціями", - наголосив Райхель.

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При цьому він додав, що нині необхідно не допустити загострення конфлікту.

Водночас, за словами посла, це не означає, що в ЄС не повернуться до питання запровадження нових обмежувальних заходів проти РФ.

"Але вбачається, принаймні у деяких країнах-членах, в тому числі у моїй країні, що буде контрпродуктивно у цей момент знову вдатися до санкцій проти Росії, тому що вже існує занадто багато напруження в усій цій історії", - зазначив Райхель.

На запитання, чи продовжить Євросоюз запроваджені у 2014 році галузеві санкції проти РФ, чинність яких спливає наприкінці січня 2019 року, Райхель зауважив, що з цього питання дискусія в ЄС відбувається регулярно. Разом з тим він висловив переконання, що дія санкцій буде продовжена.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Російські окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців.

Сьогодні, 5 грудня, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що в ЄС тривають дискусії стосовно можливості запровадження санкцій проти Росії через акт агресії проти України у Керченській протоці.