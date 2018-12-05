Порошенко хоче бачити кораблі НАТО в Азовському і Чорному морях (відео)

Президент подякував світовим лідерам за підтримку України в тяжкі часи російської агресії.

Президент Петро Порошенко закликав західний світ посилити санкції проти Росії та збільшити присутність НАТО в Чорному і Азовському морях.

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Про це глава держави заявив в інтерв’ю міжнародній інформаційній агенції Bloomberg, повідомляє президентська прес-служба.

Порошенко подякував світовим лідерам за підтримку України в тяжкі часи російської агресії.

«Заяви США, G7, Європейського Союзу, інших союзників та дуже сильні слова – це потужна підтримка України. Але попри ці потужні заяви західних партнерів Путін продовжує діяти. І в цій ситуації ми повинні мати більш тісну координацію і також діяти», - наголосив президент.

За його словами, «діяти - не означає оголошувати війну».

«Точно ні. Ми – мирна країна і я – людина миру. Ми просто хочемо захистити наш суверенітет і територіальну цілісність та незалежність. Але діяти – означає запровадження нових санкцій проти Росії, пакет санкцій за Азов», - зазначив Порошенко.

«Ми маємо збільшити присутність НАТО в Чорному морі, можливо і в Азовському морі. Це було б дуже добре, і ми розраховуємо на це і запрошуємо кораблі НАТО для того, щоб забезпечити стабільність. Тому що це новий вид війни – гібридна війна, яка включає в себе кібератаки на західні демократії, кампанії з дезінформації, спроби атак на різні країни під час виборів, ембарго українських товарів, припинення постачання природного газу і, головне - використання збройних сил проти суверенних і незалежних держав, включаючи Україну», -сказав президент.