МЗС вимагає від підписантів Будапештського меморандуму термінових консультацій

У МЗС заявляють, що російська агресія і порушення умов відмови України від ядерної зброї підриває міжнародний режим нерозповсюдження та визначатиме майбутнє відносин з країнами, які можуть обрати шлях розробки цього типу озброєння.

Міністерство закордонних справ України звернулося до країн-підписантів Будапештського меморандуму з вимогою проведення термінових консультацій для забезпечення повного дотримання зобов’язань та негайного припинення агресії Росії проти України.

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Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС.

Як нагадали у зовнішньополітичному відомстві, 24 роки тому Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, що були закріплені Великою Британією, США та Російською Федерацією у Будапештському меморандумі у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Зокрема ці держави зобов’язалися утримуватися від загрози силою чи використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України. Держави-гаранти надали зобов’язання, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України. Саме ці гарантії уможливили ухвалення Верховною Радою закону про ратифікацію ДНЯЗ.

25 листопада цього року Росія здійснила черговий акт збройної агресії проти України шляхом збройного нападу на кораблі Військово-морських сил у Чорному морі та Керченській протоці. «Цей зухвалий та підступний напад є продовженням збройної агресії проти України, розв’язаної Російською Федерацією 20 лютого 2014 року», - наголосили у МЗС.

Україна незмінно розглядає Будапештський меморандум як важливий міжнародний інструмент забезпечення безпеки України і вимагає від Росії повною мірою дотримуватися взятих зобов’язань, зауважили автори заяви.

У МЗС заявили, що російська агресія і порушення умов відмови України від ядерної зброї підриває міжнародний режим нерозповсюдження та визначатиме майбутнє відносин з країнами, які можуть обрати шлях розробки цього типу озброєння.

Тому 27 листопада Міністерство закордонних справ на підставі пункту 6 Будапештського меморандуму, звернулося до країн-підписантів з вимогою проведення термінових консультацій.