Тука пояснив, чому США не приєднаються до "нормандського формату" переговорів щодо Донбасу
"Нормандський формат" переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участі США неможливий через принципову позицію РФ.
Про це сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі Громадського, коментуючи візит президента України до Франції 11 листопада, де будуть представники Німеччини, Франції та РФ (учасники "нормандського формату"), а також президент США Дональд Трамп.
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"Трамп може буде, але переговорів таких не буде. Бо Росія багаторазово заявляла, що вона не бачить США стороною переговорів в українському питанні. І така заява в черговий, 45-й раз не так давно пролунала з вуст Лаврова. Позиція РФ щодо цього залишається незмінною", - зазначив Тука.
Він також зазначив, що апелювання деяких політиків до Будапештського меморандуму, як методу впливу на Росію - це "гра на публіку".
"Якщо Росія категорично відмовляється сідати за стіл переговорів з Британією і США. Який Будапешт?", - додав Тука.
Як повідомляв УНІАН, Георгій Тука заявив, що українська влада може використовувати інформацію про тих, хто голосував на "виборах" за керівництва угруповань "ДНР" і "ЛНР".