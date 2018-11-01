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Тука пояснив, чому США не приєднаються до "нормандського формату" переговорів щодо Донбасу

02:25, 01 листопада 2018
Політика
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США не приєднаються до &quot;нормандських&quot; переговорів щодо Донбасу / фото УНІАН

Про це сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі Громадського, коментуючи візит президента України до Франції 11 листопада, де будуть представники Німеччини, Франції та РФ (учасники "нормандського формату"), а також президент США Дональд Трамп.

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"Трамп може буде, але переговорів таких не буде. Бо Росія багаторазово заявляла, що вона не бачить США стороною переговорів в українському питанні. І така заява в черговий, 45-й раз не так давно пролунала з вуст Лаврова. Позиція РФ щодо цього залишається незмінною", - зазначив Тука.

Він також зазначив, що апелювання деяких політиків до Будапештського меморандуму, як методу впливу на Росію - це "гра на публіку".

"Якщо Росія категорично відмовляється сідати за стіл переговорів з Британією і США. Який Будапешт?", - додав Тука.

Як повідомляв УНІАН, Георгій Тука заявив, що українська влада може використовувати інформацію про тих, хто голосував на "виборах" за керівництва угруповань "ДНР" і "ЛНР".

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Теги: #США#нормандський формат#георгій тука