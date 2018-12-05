МЗС РФ пообіцяло пустити українських консулів до захоплених моряків - Клімкін

У МЗС РФ вперше підтвердили, що захоплені українські моряки перебувають у Москві.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації пообіцяло надати доступ українським консулам до захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

"Нарешті! Через 10 днів після захоплення наших кораблів МЗС РФ таки повідомило офіційно, що українські моряки у Москві і пообіцяло надати до них доступ нашим консулам. Робимо все, щоб консули потрапили до хлопців якнайшвидше!", - наголосив Клімкін.

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Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".