Раду ЄС просять розглянути нові запобіжні заходи у зв’язку з погіршенням ситуації в Україні

Документ розповсюджений у вівторок в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН. "Ми висловлюємо нашу стурбованість у зв'язку з погіршенням ситуації в сфері безпеки та гуманітарної ситуації на сході Україні. Ми засуджуємо вбивство мирних жителів в ході безладного обстрілу українського міста Маріуполь 24 січня 2015 Ми відзначили докази постійної і зростаючої підтримки, наданої сепаратистам з боку Росії, що підкреслює відповідальність Росії. Ми закликаємо Росію засудити дії сепаратистів і реалізувати мінські домовленості", - йдеться у заяві.

Читайте такожЄC планує втричі збільшити обсяги гуманітарної допомоги Україні Лідери ЄС нагадали про висновки Європейської Ради від 18 грудня 2014, в яких було сказано, що "ЄС буде дотримуватися курсу", і що ми "готові в разі необхідності вжити подальших заходів". "У зв'язку з погіршенням ситуації ми просимо майбутню Раду міністрів закордонних справ оцінити ситуацію та розглянути будь-які відповідні заходи, зокрема, щодо подальших обмежувальних заходів, спрямованих на швидке і всебічне виконання мінських домовленостей", - заявили лідери ЄС.