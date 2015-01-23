ЄС може переглянути санкції проти Росії в залежності від розвитку ситуації на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомила речник високого представника ЄС Федеріки Могеріні Майя Косьянчич, відповідаючи на запитання про те, чи розглядає Європейська комісія, з огляду на останні події на сході України, можливість запровадити нові санкції.

„Ми продовжуємо дуже пильно відстежувати ситуацію. В залежності від розвитку на місцях, обмежувальні заходи, які у нас є, можуть бути поступово посилені чи поступово зменшені”, - сказала вона.

Читайте такожМеркель: Росія порушила весь післявоєнний порядок в ЄвропіУ цьому зв’язку Косьянчич нагадала про грудневе рішення Європейської Ради, в якому прописане відповідне рішення. „Це залишається нашою позицією”, - наголосила речник.

Як повідомлялося, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє у Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та низка інших країн ввели проти Росії санкції.