Українські консули відвідують у Москві поранених моряків ВМС — Клімкін

До кінця тижня консули мають зустрітись з кожним моряком, щоб подивитись у якому вони стані.

У Москві українські консули наразі проводять зустріч з трьома пораненими моряками ВМС України, які були захоплені російськими військовими біля Керченської протоки.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін, повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, пише Громадське.

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«Саме зараз ось наші консули зустрічаються з трьома пораненими хлопцями», — сказав Клімкін після брифінгу в Мілані, де проходила зустріч міністрів ОБСЄ.

Він додав, що до кінця тижня консули мають зустрітись з кожним моряком, щоб подивитись у якому вони стані.

За словами Клімкіна, вранці 6 грудня у МЗС Росії «вдалося вибити» графік консульських відвідувань.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що троє українських моряків, які були поранені під час атаки росіянами українських кораблів, перебувають у лікарні слідчого ізолятора №1 по Москві, так званої «Матроської тиші». Двом військовослужбовцям накладений гіпс, під час нападу РФ вони дістали осколкові поранення.