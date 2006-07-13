Радикальний проросійський фронт просить Ющенка ”розпустити балаган”

Громадська організація "Народний фронт "Севастополь-Крим-Росія" просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпустити Верховну Раду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили керівники Народного фронту Святослав КОМПАНІЄЦЬ і Валерій ПОД`ЯЧИЙ, а також голова Керченської російської громади "Вітчизна" Олександр ТКАЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

На думку активістів фронту "Севастополь-Крим-Росія", створення Партією регіонів, КПУ і СПУ антикризової коаліції в парламенті «воскрешає кучмізм». «Ми вважаємо, що те беззаконня, яке творить політичний монстр - антикризова коаліція, це повернення до кучмізму», - заявив лідер Керченської російської громади "Вітчизна".

Як зазначили керівники Народного фронту "Севастополь-Крим-Росія", незважаючи на те, що вони представляють радикальну проросійську організацію, в сьогоднішніх умовах вони підтримують В.ЮЩЕНКА як "послідовного борця з кучмізмом". "ЮЩЕНКО повинен проявити політичну волю і розпустити цей балаган, потрібно навести конституційний лад в країні", - заявив С.КОМПАНІЄЦЬ.

Представники організації "Севастополь-Крим-Росія" також зазначили, що не мають наміру підтримувати Партію регіонів, оскільки вважають її олігархічною структурою, яку "турбує лише розподіл портфелів". "Це міф, що російський рух Криму підтримує Партію регіонів, - наголосив В.ПОД`ЯЧИЙ. - Ми не підтримуємо ні Партію регіонів, ні жодну іншу українську партію".

На думку активістів Народного фронту "Севастополь-Крим-Росія", проведення нових виборів до парламенту дозволить уникнути подальшого розколу Української держави. "До парламенту повинна увійти більша кількість партій, хай їх буде 20-30, - вважає О.ТКАЧЕНКО. - Коли партій буде багато, тоді є шанс уникнути подальшого розгойдування човна, що ні до чого доброго не приведе. Україна розколеться на три частини, і третьою частиною буде Крим".

Фронт "Севастополь-Крим-Росія" найближчим часом має намір передати В.ЮЩЕНКУ відкритий лист, в якому міститься прохання провести повторні вибори до Верховної Ради України.