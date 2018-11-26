РФ може порушити справу проти захоплених українських моряків у Керченській протоці — російська омбудсмен

Також російська омбудсмен заявила, що не отримувала жодних скарг ані від моряків, ані від їхніх родичів чи адвокатів.

Росія може порушити кримінальну справу проти захоплених на суднах у Керченській протоці українських моряків.

Про це в коментарі Громадському сказала уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова.

«Я передбачаю, що може бути кримінальна справа у зв’язку з незаконним перетином кордону (нібито територіальних вод РФ у Чорному морі – ред.). Логічний такий висновок. Теоретично, моряки можуть бути затримані», — сказала омбудсмен.

На питання про те, яка подальша доля українських військових, яких, за інформацією ФСБ, відправили до Керчі, Москалькова відповіла: «Чи будуть вони там сидіти, чи буде обмін — я не знаю, це не в межах моєї компетенції».

Також російська омбудсмен заявила, що не отримувала жодних скарг ані від моряків, ані від їхніх родичів чи адвокатів.

«Я вже доручила нашій службі, яка приймає кореспонденцію, аби вони взяли ситуацію під особливий контроль», — сказала Москалькова.

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Коли зателефонували російському омбудсмену — вона заявила, що говорила паралельно телефоном з українською уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою.

Москалькова заявила, що це перший дзвінок Денісової до неї. Хоча раніше Денісова сказала, що її російська колега не виходить на зв’язок.

За словами Москалькової, «Денісова ні про що більше не питала, окрім як про місцеперебування і стан моряків».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала, що захоплені Росією в Керченській протоці 23 українських моряки практично перебувають у статусі військовополонених.

Нагадаємо, російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. За останніми даними, шестеро українських моряків дістали поранення. ФСБ Росії підтвердила обстріл і затримання українських кораблів у Керченській протоці. Загалом на трьох українських катерах було 23 військових.

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Увечері 25 листопада під посольство РФ у Києві принесли шини, будівлю закидали шашками.

Зранку 25 листопада українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир та пошкодило його. З екіпажу ніхто не постраждав.

Зі свого боку Росія заявила, що українські кораблі нібито порушили територіальні води Росії і увійшли в закриту акваторію. Крім того, Україна нібито не подала заявку на проходження Керченської протоки

Українські кораблі почали виходити з Керченської протоки, але російські кораблі переслідували їх та погрожували застосувати зброю.