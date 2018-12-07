"Поки Захід говорить, Путін діє": Порошенко про відповідь на атаку Росії в Керченській протоці

Президент вважає, що «Азовський пакет санкцій» проти Росії був би найменшою відповіддю світу на цей час.

Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності не допустити, щоб Росія вилила свою агресію в Азовське море.

Про це він сказав у статті The New York Times, повідомляє прес-служба глави держави.

«Оскільки Крим і Донбас під окупацією, наше спільне завдання - не допустити, щоб Росія вилила свою агресію в Азовське море. І «Азовський пакет санкцій» проти Росії був би найменшою відповіддю світу на цей час. Поки Захід говорить, Путін діє. Настав час відповісти», - зазначив Порошенко.

Президент нагадав, що у 2014 році вперше за сім десятиліть одна країна намагалася перекроїти карту Європи військовою агресією.

«Крадіжка Кримського півострова Росією викликала засудження та економічні санкції усього світу. Але, оскільки з’являлися інші новини, про Москву забули і вона почала розробляти новий напад: міст завдовжки 12 миль між материковою частиною Росії та Кримом», - зауважив глава держави.

«Український народ не буде дивитися, як Росія продовжує свою повзучу анексію нашої країни. Чотири роки тому, після нашої революції, Україна не спромоглася самотужки витримати російську військову авантюру. Але сьогодні ми сповнені рішучості і готові виступити проти Росії», - запевнив Порошенко.

«Але нам також потрібна підтримка міжнародного співтовариства у формі подальших санкцій проти Москви за її останній напад», - підкреслив глава держави.

Він наголосив, що російська атака в Керченській протоці та Чорному морі 25 листопада не була окремою подією, адже з 2014 року Росія регулярно порушує міжнародні правила мореплавства та договори в обох цих водах та Азовському морі.

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«Вона викрала наші енергоресурси та рибні ресурси, завдала шкоди засобам існування України, заблокувала трафік та торгівлю в наших портах. Влітку Росія підвищила напруженість, регулярно затримуючи комерційні кораблі, що прямували в українські порти», - зазначив Порошенко.

За його словами, Росія бере участь в економічній війні, намагаючись повільно придушити українські експортні ринки, і слова західного засудження цієї осені лише погіршували поведінку Росії.

«Українські кораблі, що ніколи не проявляли агресію проти російського військово-морського флоту, ніколи не відкривали вогонь, незважаючи на те, що їх підбурювали, були атаковані із відкриттям вогню та захоплені на шляху додому в міжнародних водах», - повідомив президент про події 25 листопада на Азові.

«Це було неспровокованим військовим нападом російських збройних сил на Україну. Москва не сховалася за «маленькими зеленими людьми», як це було в Криму в 2014 році, її військовослужбовці не були у «відпустці», як стверджувалося, коли в той же рік на східній Україні почалися бойові дії. Москва цього разу навіть не намагається обманути світ», - додав президент.

Порошенко наголосив, що агресія триває, оскільки українські військовослужбовці та човни знаходяться під вартою в Росії, сотні кораблів блокуються в Азовському морі, росіяни їм відмовляють у дозволі пройти через Керченську протоку. При цьому він зауважив, що це не тільки українські кораблі, а й судна інших країн.