ВР вирішила розглянути посилення відповідальності за порушення військової дисципліни іншим разом

Верховна Рада перенесла розгляд законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладання обов'язків в особливий період (№1762).

Як передає кореспондент УНІАН, законопроект сьогодні мав розглядатися у другому читанні, проте депутати ще направляють поправки до документа.

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Як зазначив народний депутат від “Блоку Петра Порошенка”, перший заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Микола Паламарчук, свої пропозиції до законопроекту депутати можуть вносити ще до 29 січня.

Відповідно, голова Верховної Ради Володимир Гройсман дав доручення профільному комітету підготувати цей законопроект для розгляду на наступному пленарному тижні.