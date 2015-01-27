Порошенко обмежив штат РНБО 160 працівниками

Про це йдеться в указі президента України № 37/2015, розміщеному на сайті глави держави.

Порошенко постановив «затвердити граничну чисельність працівників апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 160 штатних одиниць».

Крім цього, указом передбачено «затвердити структуру апарату Ради національної безпеки і оборони України та внести до указу Президента України від 7 жовтня 2014 року № 760 «Про Комітет з питань розвідки при президентові України» зміну, виключивши абзац четвертий статті 2».

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Також, згідно з указом, втрачають чинність такі документи: указ президента України від 15 квітня 2014 року № 406 «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України»; пункт 2 статті 5 Указу Президента України від 7 жовтня 2014 року № 760 «Про Комітет з питань розвідки при президентові України».

Також Порошенко доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України забезпечити приведення штатного розпису апарату РНБО у відповідність із цим указом.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.