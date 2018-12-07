У НАТО визначили п'ять основних напрямів реформ оборонного сектору України на 2019 рік

Україна має ухвалити нові закони про СБУ, розвідувальні служби та управління засекреченою інформацією.

В Організації північноатлантичного договору визначили для України п'ять основних напрямів реформування сектора безпеки і оборони на 2019 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков повідомив під час дискусії "Український шлях до НАТО: досягнення та майбутні перспективи".

Він наголосив, що після ухвалення закону про національну безпеку також треба прийняти ще низку законів. "Наша команда у консультаціях з нашими партнерами визначила п'ять основних стрижнів законодавчої роботи, які необхідні для впровадження закону про національну безпеку", - сказав він.

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"По-перше, йдеться про новий закон щодо парламентського комітету зі здійснення нагляду (за діяльністю розвідувальних служб і служб безпеки - УНІАН). По-друге, закон про Службу безпеки України, який має зміцнити в рамках реформи ті елементи, що містяться у рамковому законі (про нацбезпеку). По-третє, новий закон про розвідку. По-четверте, щодо управління державними таємницями і засекреченою інформацією", - заявив Вінніков.

Також він наголосив, що п'ятим елементом є реформування галузі оборонної промисловості та системи державних закупівель у галузі оборони.

Вінніков наголосив, що в Альянсі ці напрями вважають пріоритетними для реформування на наступний рік, оскільки відбувається "перехід від теорії до практики у впровадженні оборонних реформ".

Крім того, він назвав пріоритети на більш довгостроковий період, серед яких комплексний огляд сектору безпеки і оборони та розвиток професійної військової освіти.