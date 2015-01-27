Україна провела переговори з РФ перед позовом до суду ООН за фінансування тероризму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“Переговори делегацій України і Росії відбулися 22 січня у Мінську, переговори щодо конвенції про заборону фінансування тероризму від 1999 року”, - сказав Перебийніс.

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За його словами, під час переговорів сторони обмінялися своїми позиціями і домовились продовжити переговори для обговорення питань, по яких між сторонами зберігаються суперечності.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2014 року міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Україна готує звернення в Міжнародний суд ООН щодо визнання порушення Росією конвенції про заборону фінансування тероризму.

"Україна планує ініціювати справу щодо визнання порушень з боку Російської Федерації цілої низки конвенцій, і в першу чергу конвенції щодо заборони фінансування тероризму", - сказав Петренко.

За його словами, вже зібрано "дуже великий масив доказів.., що Росія імпортує в Україну бойовиків, зброю, свої регулярні війська, чим фактично і юридично підтримує тероризм на території України, у центрі Європи".

"Наразі відбувається так звана передсудова процедура, коли Україна звернулася до Росії, згідно з процедурою, визначеною регламентом суду, щодо проведення передсудових консультацій. Ми висунули низку наших вимог щодо порушень конвенції", - сказав міністр та уточнив, що Росія має ці вимоги визнати або спростувати.

А думку української влада, "Росія не буде їх визнавати, тому наступний етап - це формування відповідного арбітражу, підготовка заяви та направлення її до Міжнародного суду ООН", зазначив Петренко.

"Підготовчий строк для подачі триває від 9 до 12 місяців. В принципі, до кінця наступного року ми маємо можливість подати туди нашу заяву", - наголосив Петренко.