Захопленим Росією українським військовим морякам можуть пред'явити нові звинувачення - адвокат

Адвокат одного із заарештованих Микола Полозов припускає, що така небезпека існує, і що все залежатиме від «політичної кон'юнктури і політичної волі Кремля».

Захопленим ФСБ Росії в Чорному морі українським військовим морякам можуть пред'явити нові звинувачення, вважає адвокат одного із заарештованих Микола Полозов.

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Про це він повідомив Радіо Свобода.

«Всім 24 морякам пред'явлено однакове звинувачення в порушенні частини 3 статті 322 Кримінального кодексу Росії (Незаконний перетин державного кордону Росії). Максимальна санкція за цією статтею становить 6 років позбавлення волі, але, з огляду на досвід роботи в інших справах і щодо інших політв'язнів, я не виключаю, що російська влада може спробувати збільшити обсяг звинувачення, додати нові статті», - припустив Полозов.

За його словами, це залежатиме від «політичної кон'юнктури і політичної волі Кремля».

«Звичайно, що така небезпека існує», - додав адвокат.

Російська влада поки що не коментували цю заяву Полозова.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усіх полонених було заарештовано так званим «судом» у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».