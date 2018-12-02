В Україні оприлюднили інструкцію для іноземних журналістів, які їдуть до Криму

Дана інструкція розроблена Мінінформполітики, а остаточне рішення про пропуск іноземних журналістів на територію півострова буде приймати ДПСУ.

Сьогодні, 2 грудня, Міністерство інформаційної політики України оприлюднило оновлену інструкцію узгодження в'їзду іноземних журналістів на територію тимчасово окупованої Росією Криму на період воєнного стану.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті відомства.

Відповідно до оновленої інструкції, в'їзд іноземних журналістів до Криму і виїзд з нього буде здійснюватися за паспортом і наявністю спеціального дозволу, який є одноразовим, тобто дозволяє тільки один в'їзд і виїзд із Криму. Для наступних відвідин необхідно отримувати новий спецдозвіл. Порядок його отримання викладений в інструкції.

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У міністерстві зазначають, що остаточне рішення про пропуск іноземних журналістів на територію Криму буде прийматися Державною прикордонною службою України «в рамках покладених на неї повноважень з впровадження правового режиму воєнного стану».

Як раніше повідомили УНІАН у Міністерстві закордонних справ, іноземним журналістам офіційно заборонили в'їжджати до Криму. Нагадаємо, іноземцям також заборонено в'їжджати на тимчасово окуповані території Донбасу.

Довідка УНІАН. В Україні 28 листопада набрав чинності закон про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях кількох областей, розташованих вздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.