В МЗС прокоментували вирок адвокату Курбедінову

Міністерство висловило занепокоєння, що тактика постійних адміністративних стягнень, яка використовується у Росії для "виснаження" опозиційних активістів, переноситься до окупованого Криму.

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з сьогоднішнім незаконним рішенням "суду" в окупованому Сімферополі засудити кримськотатарського активіста та адвоката Еміля Курбедінова до п'яти діб адміністративного арешту.

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Як повідомили у прес-службі МЗС, нещодавно Курбедінов став захисником одного з військовополонених українських моряків.

"Власне це могло спричинити його затримання", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що це не перший випадок переслідування російськими окупантами адвокатів та правозахисників. Лише у листопаді Курбедінов і його колеги Ліля Геменджі та Едем Семедляєв отримали необґрунтоване «застереження про неприпустимість порушення законодавства про демонстрації».

"Звинувачення у «демонстрації атрибутики або символіки екстремістських організацій», використане російським окупаційним «судом» для того, щоб відправити Еміля Курбедінова за ґрати, також має безпідставний та сфабрикований характер. Насправді ж Росія намагається позбавити українських громадян, які стали політичними в’язнями в РФ та на окупованих територіях, права на захист шляхом залякувань та утисків тих, хто підтримує українських заручників Кремля та захищає їх у судах", - підкреслили в МЗС.

Міністерство висловило занепокоєння, що тактика постійних адміністративних стягнень, яка використовується у Росії для "виснаження" опозиційних активістів, переноситься до окупованого Криму.

"Ми засуджуємо цю негідну практику і закликаємо Росію негайно її припинити. Росія повинна повністю виконати відповідні резолюції ГА ООН, прийняті в 2014, 2016, 2017 роках, а також рішення Міжнародного Суду щодо проміжних заходів у справі України проти РФ, ухвалене у 2017 році. Ми закликаємо міжнародну спільноту посилювати політико-дипломатичний та санкційний тиск на країну-агресора до моменту деокупації Криму та звільнення усіх незаконно утримуваних Росією українців", - закликали в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Росією Криму адвоката Курбедінова. Йому інкримінують вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій). Адвокату загрожує адміністративний арешт за пост у Facebook, опублікований у 2013 році.