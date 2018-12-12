Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про Азовське море

У резолюції міститься заклик до Президента США, а також союзників і партнерів Сполучених Штатів змусити Росію відповісти за триваючу агресію проти України.

Палата представників Конгресу США одностайним рішенням ухвалила двопартійну резолюцію "На підтримку України", якою засудила військову агресію, вчинену Росією у Керченській протоці.

Як повідомляє посольство України в США на сторінці в Facebook, резолюція засуджує напад РФ на кораблі ВМС України у Керченській протоці як такий, що порушує обов’язкові до виконання міжнародні норми і домовленості.

"Документ закликає Росію негайно повернути судна та їх екіпаж Україні, припинити порушувати суверенітет нашої держави та чинити перепони українському судноплавству через Керченську протоку, яке має на це право згідно з міжнародними нормами і домовленостями", - йдеться в повідомленні.

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У резолюції підтверджується відданість США надавати українському народові політичну, економічну та безпекову допомогу, необхідну для забезпечення його незалежності, демократичного розвитку і процвітання.

Окремо міститься заклик до Президента США, а також союзників і партнерів Сполучених Штатів змусити Росію відповісти за триваючу агресію проти України.

"У документі також наголошується на багаторазових порушеннях Росією міжнародних норм і домовленостей шляхом триваючої агресії проти України, систематичному недотриманні російською стороною Мінських домовленостей, а також посиленні агресії РФ щодо нашої держави, зокрема через мілітаризацію Азовського моря та блокування Керченської протоки всупереч міжнародному праву та договорам", - додали в посольстві.

Зазначається, що резолюція була представлена 29 листопада 2018 р. Головою та Співголовою Комітету із закордонних справ Палати представників конгресменом-республіканцем Ед Ройсом та конгресменом-демократом Еліотом Енгелем.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".