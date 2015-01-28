Журналісти опублікували повний текст листа Порошенка до Путіна

У розпорядженні редакції DT.UA є копія листа президента України Петра Порошенка своєму російському колезі Володимиру Путіну, датованого 25 січня, тобто написаного через 10 днів після листа Путіна на адресу Порошенка.

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У листі президент України нагадує про прихильність до української сторони до "повного і беззастережного виконання Мінських домовленостей". Він також нагадав, що під час зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі" в Берліні 21 січня російський міністр "С. В. Лавров висловив прихильність російської сторони Мінським документам і підкреслив, що відвід засобів ураження калібром понад 100 мм проходитиме саме від лінії зіткнення, закріпленої в мінському Меморандумі від 19 вересня 2014 р.".

"Такий підхід може послужити відправною точкою подальших результативних кроків щодо якнайшвидшої де-ескалації ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей, починаючи з ефективного забезпечення режиму негайного припинення вогню. У зв'язку з цим, вважаю вкрай важливим, щоб в ньому було враховано створення демілітаризованих зон, а також відображені чіткі кроки щодо фіксації лінії зіткнення і повернення сторін на визначены Мінським Меморандумом рубежі під постійним моніторингом Організації з безпеки і співробітництва в Європі", - йдеться в листі.

Президент України зазначив, що останні трагічні події в Україні, зокрема обстріл Маріуполя "бойовиками з незаконних збройних формувань", що "підтверджується висновками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", вимагають "негайного здійснення вичерпних заходів для відновлення режиму припинення вогню і початку реалізації всіх заходів, передбачених Мінськими домовленостями".

Президент України також вважає за доцільне "вже найближчим часом" провести консультації Тристоронньої контактної групи.

Також Порошенко "користуючись можливістю", звернувся до Путіна "з проханням про звільнення громадянки України Надії Савченко, яка утримуэться під вартою в Російській Федерації, зважаючи на погіршення стану її здоров'я". Щоправда, в інтерв'ю польському телеканалу TVN-24 П. Порошенко заявив, що у своєму листі "зажадав не тільки припинення вогню і виконання Мінських домовленостей, але і звільнення Надії Савченко і всіх заручників".

Нагадаємо, що в своєму листі до президента П. Порошенко від 15 січня п. р. В. Путін пропонував почати відведення засобів ураження калібром понад 100 мм, виходячи з фактичного проходження лінії зіткнення. А на прикладеній карті ця лінія була позначена як "Лінія зіткнення сторін станом на 19 вересня 2014 р. і 13 січня 2015 р.".

Але за час "перемир'я", починаючи з вересня, сили бойовиків значно просунулися в західному напрямку: за офіційними оцінками, бойовики захопили понад 550 кв. км. території. Навіть під час самих переговорів у Мінську сепаратисти зайняли 28 населених пунктів. Тому лінія дотику на 13 січня 2015 р. істотно відрізняється від лінії на 19 вересня 2014 р. - не на користь України.