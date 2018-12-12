У суді пояснили скандальне поновлення Насірова на посаді очільника ДФС

Наявність у нього британського паспорта не вдалось довести.

Рішення про звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби ґрунтувалось виключно на наявності в нього подвійного громадянства, що не вдалось довести.

Про це заявила голова у справі про звільнення Насірова суддя Окружного адміністративного суду Києва Наталія Клименчук, передає Судово-юридична газета.

Так, у лютому 2018 було відкрито провадження за позовом Насірова, у якому він вимагав визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабміну про його звільнення, і відновити його на посаді голови ДФС.

Зазначається, що справа розглядалася так довго через "надмірне навантаження" суддів Окружного адміністративного суду Києва.

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Суддя пояснила, що рішення про звільнення Насірова грунтувалось виключно на наявності у нього подвійного громадянства. У своєму позові Насіров спростовував це, і через це вважав рішення протиправним. Також він наполягав на тому, що рішення про звільнення ухвалювалось із порушенням, оскільки цьому не передувало відповідне подання прем'єр-міністра України.

Як встановив суд, єдиним документом, в якому згадується наявність у Насірова подвійного громадянства, - адресований міністру фінансів України лист посольства Великої Британії, в якому йдеться про надання НАБУ якоїсь інформації щодо нього і зокрема про його британський паспорт. У листі також обіцяють надати матеріали, що підтверджують подвійне громадянство Насірова.

Як відзначає суддя Клименчук, лист викликає певні сумніви, адже хоч його відправником і вказано посольство Великої Британії, підпису уповноваженого посла там нема. Разом з цим, суду не надали обіцяні в тому листі матеріали, що підтверджують наявність у Насірова паспорта Британії.

Таким чином, суд не мав підстав, аби визнати, що у Насірова подвійне громадянство, тому і рішення про звільнення визнали безпідставним.

Суддя уточнила, що згідно ч. 2 статті 77 КАС України, саме на відповідачі лежав обов'язок довести правоту ухвалених ними рішень.

Також підставою задоволення позову Насірова стало порушення порядку ухвалення рішення про його звільнення – цьому насправді має передувати внесення подання прем'єр-міністром, на що посилався Насіров у своєму оскарженні. Суд встановив, що прем'єр-міністр не вносив на розгляд Кабміну таке подання.

Клименчук підсумувала, що згідно зі статтею 235 Кодексу законів про працю України, суд зобов'язаний відновити на посаді особу у разі встановлення обставин незаконного звільнення. Це і зробив суд 11 грудня.

Суддя додала, що ніяких погроз через ухвалене рішення вона не отримала, а сумнівів щодо неупередженості судової колегії у неї нема.