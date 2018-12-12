У Європарламенті закликають закрити порти ЄС для російських суден та запровадити нові санкції
Європейському парламенту пропонують закликати Європейський Союз закрити європейські порти для російських суден з Азовського моря та запровадити цілеспрямовані санкції проти Російської Федерації за агресією в Керченській протоці та Азовському морі.
Читайте такожЄвропарламент схвалив резолюцію про приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену
Про це йдеться у запропонованій румунським євродепутатом Крістіаном Предою поправці до проекту резолюції Європарламенту, яка є складовою представленої 11 грудня співдоповідачем ЄП з питань України Міхаелем Галером доповіді про стан впровадження Україною Угоди про асоціацію з ЄС.
Зокрема, Європарламенту пропонується рішуче засудити свідомий акт агресії Російської Федерації проти України, який стався 25 листопада в Керченській протоці, та вимагати негайне та безумовне звільнення усіх українських суден та моряків, до яких треба ставитися, як до військовополонених.
Також пропонується "ЄС та його країнам-членам запровадити цілеспрямовані санкції, якщо українських військовослужбовців не звільнять і якщо буде будь-яке подальше загострення".
Депутатам ЄП пропонують підкреслити, що не існує виправдання застосуванню Росією такої воєнної сили проти українських суден.
У поправці висловлюється серйозне занепокоєння, що це може бути "повзучою спробою" анексії суверенних прав України в Азовському морі з метою перетворення цього моря на російське "внутрішнє озеро" та винятково воєнну зону.
Водночас, у поправці йдеться про те, що Європарламент "закликає ЄС та його країни-члени закрити доступ до портів ЄС для російських суден, що йдуть з Азовського моря, якщо Росія не відновить свободу судноплавства через Керченську протоку і Азовське море".
Євродепутати закликають використати усі дипломатичні засоби для зменшення напруження ситуації та "вітають пропозицію посередництва між Києвом і Москвою".
Крім того, у поправці висловлюється наполегливий заклик до Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та її країн-учасниць розширити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на регіон Азовського моря.
Голосування за проект резолюції відбудеться сьогодні у Страсбурзі.