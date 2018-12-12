У Європарламенті закликають закрити порти ЄС для російських суден та запровадити нові санкції

Депутатам Європарламенту пропонується висловити стурбованість тим, що Росія намагається перетворити Азовське море на російське "внутрішнє озеро" та винятково воєнну зону.

Європейському парламенту пропонують закликати Європейський Союз закрити європейські порти для російських суден з Азовського моря та запровадити цілеспрямовані санкції проти Російської Федерації за агресією в Керченській протоці та Азовському морі.

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Про це йдеться у запропонованій румунським євродепутатом Крістіаном Предою поправці до проекту резолюції Європарламенту, яка є складовою представленої 11 грудня співдоповідачем ЄП з питань України Міхаелем Галером доповіді про стан впровадження Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

Зокрема, Європарламенту пропонується рішуче засудити свідомий акт агресії Російської Федерації проти України, який стався 25 листопада в Керченській протоці, та вимагати негайне та безумовне звільнення усіх українських суден та моряків, до яких треба ставитися, як до військовополонених.

Також пропонується "ЄС та його країнам-членам запровадити цілеспрямовані санкції, якщо українських військовослужбовців не звільнять і якщо буде будь-яке подальше загострення".

Депутатам ЄП пропонують підкреслити, що не існує виправдання застосуванню Росією такої воєнної сили проти українських суден.

У поправці висловлюється серйозне занепокоєння, що це може бути "повзучою спробою" анексії суверенних прав України в Азовському морі з метою перетворення цього моря на російське "внутрішнє озеро" та винятково воєнну зону.

Водночас, у поправці йдеться про те, що Європарламент "закликає ЄС та його країни-члени закрити доступ до портів ЄС для російських суден, що йдуть з Азовського моря, якщо Росія не відновить свободу судноплавства через Керченську протоку і Азовське море".

Євродепутати закликають використати усі дипломатичні засоби для зменшення напруження ситуації та "вітають пропозицію посередництва між Києвом і Москвою".

Крім того, у поправці висловлюється наполегливий заклик до Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та її країн-учасниць розширити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на регіон Азовського моря.

Голосування за проект резолюції відбудеться сьогодні у Страсбурзі.