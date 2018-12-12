У Європарламенті проходить церемонія вручення премії Сахарова, яку присудили Сенцову (відео)

За нагородою приїхала двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан.

Європейський парламент працює, але не дуже в звичайному режимі. Сьогодні засідання розпочали з хвилини мовчання. Ввечері відразу після стрілянини в центрі Страсбурга у Європарламенті були введені протоколи безпеки.

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У Європейському парламенті сьогодні проходить церемонія нагородження премії «За свободу думки» імені Сахарова, лауреатом якої став український режисер Олег Сенцов.

За нагородою приїхала двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан.

25 жовтня засудженому в Росії українському режисеру Олегу Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова. З 1988 року Європарламент присуджує премію Сахарова особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи.