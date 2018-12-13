Вселенський патріархат просуватиме процес надання Українській церкві автокефалії до його завершення - голова Об’єднавчого собору

За його словами, Україна заслуговує на краще майбутнє і єдина помісна церква в Україні не є мрією. Надання автокефалії було підтверджене Вселенським патріархом.

Представник вселенського патріарха митрополит Гальський Еммануїл, який головуватиме на Об’єднавчому соборі українських православних церков, заявив, що Константинополь просуває процес надання православній церкві в Україні автокефалії далі, щоб досягти його завершення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час архієрейської літургії Константинопольського патріархату в Андріївській церкві у день святого апостола Андрія.

«Святий Андрій завжди був та залишається святим небесним покровителем Вселенського патріархату та України, він є тим святим, який об’єднує нас, це святий, який нагадує нам про церкви, які страждають», - заявив він.

«Ті події, через які ви страждали, страждала держава Україна протягом років – ми молимося за вас і ми разом з вами, особливо в цей критичний важливий момент. Україна має краще майбутнє і об’єднана автокефальна церква в Україні не є лише мрією, ми можемо за божої допомоги, за допомоги всіх і кожного перетворити цю мрію на реальність», - підкреслив митрополит Гальський Еммануїл.

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За словами митрополита Гальського Еммануїла, надання автокефалії було підтверджене Вселенським патріархом.

«Ми знаходимося тут для того, щоб допомогти цьому процесу. Ми робимо все можливе, що може зробити людина, інколи різні перешкоди присутні, це життя церкви і ми знаємо про це. Будьте певні, що Вселенський патріархат просуває цей процес далі для того, щоб досягти його завершення», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому Вселенський патріархат підтвердив продовження процедури надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.