Поновлений судом на посаді голови ДФС Насіров все ще не з'явився на роботі

За словами заступника голови ДФС, служба погодиться з будь-яким рішенням уряду щодо голови служби.

Поновлений судом на посаді голови Державної фіскальної служби України (ДФС) Роман Насіров сьогодні не з'явився на робочому місці.

Про це журналістам повідомив заступник голови ДФС Сергій Білан.

«Рішення про призначення, звільнення, переміщення голови ДФС або його заступників приймає Кабінет міністрів України. Тому, яким буде рішення, яке буде виконання рішення суду, - так ДФС і діятиме», - сказав він.

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«Насірова не було в ДФС», - відповів Білан на уточнювальне запитання.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня суд поновив Насірова на посаді голови ДФС.

Довідка УНІАН. 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ. За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.