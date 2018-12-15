Представники Московського патріархату зареєструвались на об’єднавчому соборі - соцмережі (фото)

Сьогодні відбудеться об'єднавчий собор, який повинен проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні.

Представники УПЦ Московського патріархату прибули на Об’єднавчий собор та зареєструвалися для участі в ньому.

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Про це у Facebook повідомив священнослужитель УПЦ Київського патріархату, настоятель Храму святого великомученика Димитрія Солунського Богдан Тимошенко.

Свій допис Тимошенко супроводжує фото з реєстрації.

Нагадаємо, у Софійському Соборі в Києві сьогодні відбудеться об'єднавчий собор, який повинен проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.