США привітали Україну зі створенням помісної церкви

Посольство США в Києві привітало українців з історичним собором.

Посольство США в Києві привітало українців з утворенням помісної церкви, а митрополита Епіфанія з обранням на посаду предстоятеля.

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Про це йдеться на сторінці дипустанови в "Твіттері". У посольстві заявили, що підтримують можливість всіх українців обирати самостійно як сповідувати свою релігію.

"Вітаємо Україну з сьогоднішнім історичним Собором і створенням незалежної помісної Української православної церкви, ми також щиро вітаємо митрополита Епіфанія з обранням на пост предстоятеля нової церкви", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому представники трьох православних церков України ухвалили рішення про створення Помісної церкви і був обраний її предстоятелем митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія.

Тепер новообраний предстоятель поїде в Стамбул 6 січня для отримання Томосу з рук Вселенського патріарха.