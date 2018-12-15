Патріарх Філарет був, є і залишатиметься духовним лідером українського народу – Порошенко

Порошенко подякував предстоятелю Української автокефальної православної церкви митрополиту Макарію за «тверду позицію та непересічну роль» у створенні єдиної помісної православної церкви в Україні.

Президент Петро Порошенко наголосив, що патріарх Філарет був, є і залишатиметься духовним лідером української церкви та українського народу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після всеукраїнського православного Об’єднавчого собору у Софії Київській.

«Насамперед хочу подякувати нашим ієрархам та предстоятелям наших православних церков – його всесвятості Філарету. Ваша святосте, ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок патріарха Філарета в боротьбі за помісну церкву», - сказав Порошенко.

«Ви були, є і залишитесь духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу», - підкреслив глава держави.

Крім того, Порошенко подякував предстоятелю Української автокефальної православної церкви митрополиту Макарію та єпископату цієї церкви за «тверду позицію та непересічну роль» у створенні єдиної помісної православної церкви.

Також Порошенко подякував ієрархам УПЦ Московського патріархату, які взяли участь в Об’єднавчому соборі.

«Дякую тим ієрархам УПЦ Московського патріархату, які, попри тиск, погрози і прокльони Москви та її «п’ятої колони» прийняли мужнє рішення і прийшли на собор. Вони між Україною та Росією вибрали Україну. Вітаємо цей вибір», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.

За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.