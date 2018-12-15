Порошенко: Об’єднана і незалежна українська православна церква – це церква без Путіна і глави РПЦ Кирила

Порошенко підкреслив, що автокефальна українська церква - це церква без молитви за російську владу та російське військо, які вбивають українців.

Президент Петро Порошенко наголошує, що об’єднана і незалежна українська православна церква – це церква без президента РФ Володимира Путіна і предстоятеля РПЦ Кирила.

Читайте такожМитрополит УПЦ КП Епіфаній обраний предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив після всеукраїнського православного Об’єднавчого собору у Софії Київській.

За словами президента, 15 грудня увійде в історію як священний день, день створення автокефальної помісної православної церкви України, день остаточного здобуття незалежності України від РФ.

«І Україна вже не буде пити, кажучи словами Тараса Шевченка, «з московської чаші московську отруту», - зазначив Порошенко.

«Це день створення церкви визнаний світовим православ’ям в якості незалежної структури як у переважній більшості країн, які належать до православної християнської традиції», - додав президент.

Порошенко зауважив, що щойно представники УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та група єпископів УПЦ Московського патріархату заснували об’єднану українську церкву.

«Диво стало можливим завдяки непохитній позиції вселенського патріарха Варфоломія, нашої Константинопольської Церкви-Матері», - заявив він.

«Сьогодні народилася нова об’єднана і незалежна українська православна церква. Що це за церква? Це церква без Путіна. Це церква без Кирила. Це церква без молитви за російську владу та російське військо, які вбивають українців. Але це церква з Богом та Україною», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.

За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.