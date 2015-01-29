У Харкові суд залишив під вартою керівника сепаратистської організації «Ісход»

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 29 січня, ухвалив Апеляційний суд Харківської області.

Суд відхилив апеляційну скаргу захисту Новікова та залишив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

Читайте такожНа Харківщині ліквідували сепаратистську організацію "Ісход"Крім цього, апеляційний суд відхилив скаргу на арешт особистого майна керівника організації «Ісход».

Як повідомляв УНІАН, у Харкові правоохоронці ліквідували офіс сепаратистської організації «Ісход». 20 січня під час спецоперації правоохоронці припинили існування осередку проросійських активістів. Під час обшуку її офісу були вилучені антиукраїнські агітаційні матеріали. Було затримано керівника організації та групу осіб, які під прикриттям громадської організації планували найближчим часом розгорнути в місті терористичну діяльність.