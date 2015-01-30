Екс-заступнику прокурора Черкас оголосили про підозру у незаконному затриманні майданівців

Про це повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Черкаської області.

Також, за даними прес-служби, повідомлено про підозру старшому групи слідчих Соснівського райвідділу міліції Черкас, які проводили розслідування кримінального провадження за вказаним вище фактом.

За даними прокуратури, встановлено, що вказані особи незаконно затримали громадян під час проведення акцій протесту в місті Черкаси, а в подальшому подали до суду клопотання про застосування до зазначених учасників запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).

Читайте такожРік тому регіонами прокотилася хвиля промайданівських протестів і штурмів ОДАКрім того, йдеться в повідомленні, слідчим направлено до суду клопотання про відсторонення працівника міліції від займаної посади, яке наразі перебуває на розгляді.

«Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин та притягнення усіх винних осіб до відповідальності», - підкреслили в прокуратурі.