Російська пропаганда має бути заборонена - депутат

Про це заявила народний депутат від фракції «Народний фронт» Наталія Кацер-Бучковська в ефірі каналу «24».

«Це не заборона каналів чи цензура – це заборона пропаганди країни-агресора, якою Росія визнана офіційно, на законодавчому рівні», - пояснила народний депутат.

Коментуючи свою позицію щодо законопроекту, Наталія Кацер-Бучковська зауважила, що якби Росія не розв’язала війну проти України, вона «була б абсолютно проти розмежування українських та російських ЗМІ».

«Зараз у стані війни держава має дуже відповідально ставитись до того, хто яку інформацію поширює», - наголосила вона.

«Якщо Росію на державному рівні визнано агресором, є всі підстави заборонити канали, власниками яких є російські громадяни», - переконана представник «Народного фронту».