Російська пропаганда має бути заборонена - депутат
Законопроект авторства представників «Народного фронту», який передбачає унеможливлення участі в статутному капіталі українських телерадіоорганізацій резидентів держави-агресора, є абсолютно доцільним в умовах війни.
Про це заявила народний депутат від фракції «Народний фронт» Наталія Кацер-Бучковська в ефірі каналу «24».
«Це не заборона каналів чи цензура – це заборона пропаганди країни-агресора, якою Росія визнана офіційно, на законодавчому рівні», - пояснила народний депутат.
Коментуючи свою позицію щодо законопроекту, Наталія Кацер-Бучковська зауважила, що якби Росія не розв’язала війну проти України, вона «була б абсолютно проти розмежування українських та російських ЗМІ».
«Зараз у стані війни держава має дуже відповідально ставитись до того, хто яку інформацію поширює», - наголосила вона.
«Якщо Росію на державному рівні визнано агресором, є всі підстави заборонити канали, власниками яких є російські громадяни», - переконана представник «Народного фронту».