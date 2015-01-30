ЄС повинен мати план дій на випадок неефективності санкцій – прем’єр Польщі

Як передає РАР, про це заявила глава уряду Польщі Ева Копач сьогодні у Парижі перед початком переговорів із президентом Франції Франсуа Олландом.

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"Мої розмови з президентом будуть також стосуватися того, що нам треба подумати та бути готовими на випадок, якщо, незважаючи на санкції, котрі були запропоновані та рекомендовані главами МЗС (держав ЄС вчора на надзвичайному засіданні)... надалі триватиме подальша ескалація військових дій на сході України", - сказала вона.

Копач зазначила, що треба оцінити, "на якому етапі та як сильно ми готові до подальших дій".

"Як на мене, держави ЄС, зокрема, лідери ЄС, Польща, Франція, Німеччина, повинні дати відповідь на питання, що (робити) далі",- сказала глава уряду.