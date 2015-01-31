Посол США: Україні потрібні кардинальні реформи, а не "фіранки на вікнах поміняти"

Якщо реформи в Україні загальмуються, то владі дуже складно буде розраховувати на підтримку як з боку США, так і з боку Європейського Союзу.

Про це в інтерв'ю ZN.UA сказав надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

"Перед всіма ними (перед представниками української влади - ред.) стоять величезні виклики - впоратися з успадкованими парадигмами. Питання не в тому, щоб фіранки на вікнах поміняти, а в тому, щоб провести кардинальні зміни. Ми дуже чітко висловили свою позицію: якщо ви будете проводити серйозні реформи, то Сполучені Штати будуть серйозно вкладатися у ваш успіх. Але якщо реформи загальмуються, то дуже важко розраховувати на підтримку як з боку нашого Конгресу, так і з боку ваших європейських партнерів", - сказав Пайєтт.

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"Я в вашому уряді говорив, що це як у футбольному матчі: треба наступальний порив підтримати і зберегти. Кожні 15 хвилин матчу вам виставляють на табло оцінки. І не можна посилатися на колишні заслуги, заявляючи: ось ми в квітні провели освітню реформу. Реформувати треба дуже багато. І тут є завдання і для президента, і для голови Верховної Ради", - зазначив посол.

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Також Пайєтт сказав, що виклик для України в боротьбі з корупцією полягає в тому, щоб атакувати як велику корупцію, так і корупцію на нижніх рівнях.

За його словами, "велика корупція" - це те, що відбувалося в часи Януковича і вимірювався мільярдами доларів в енергетичному секторі, навколо інфраструктурних проектів.

"Ніхто насправді не знає, скільки реально коштувало спорудження нових аеропортів і стадіонів до Євро-2012 і скільки насправді присвоєно під час їхнього будівництва. Але є і мала корупція, з якою стикаються всі в своєму повсякденному житті", - зазначив посол.

Він переконаний, що найскладнішу антикорупційну роботу треба провести в енергетичному секторі. "Це, очевидно, зачепить банківські рахунки деяких дуже впливових людей, але це, знову-таки, підкреслюю, питання національного виживання", - зазначив Пайетт.

Відповідаючи на питання, чи бачить він різницю між старою і новою владою в питанні боротьби з корупцією, Пайєтт відповів: "Я бачу колосальну різницю в словах. Питання полягає в тому, щоб реально змінити практику".

"Тепер мене обнадіює те, що у вас настільки мобілізоване громадянське суспільство, що воно не дозволить владі вести справи так, як це було раніше", - сказав посол.