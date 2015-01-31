Україна потребує активної світової допомоги – економічної та безпекової - Бальцерович

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, Яценюк та Бальцерович обговорили бачення та конкретні кроки з реалізації першочергових реформ, визначених програмою діяльності уряду України.

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"Автор економічних перетворень у Польщі висловив підтримку зусиллям, які докладаються прем’єром та українською владою для стабілізації становища й перевтілення України, а також виклав своє бачення найнагальніших пріоритетів", - йдеться у повідомленні.

Яценюк наголосив, що Україна високо цінує міжнародну солідарність навколо українського народу, його незалежності, боротьби за свободу, демократію та європейське майбутнє. Принципово важливою у цьому він назвав позицію видатних друзів України – провідних політичних та економічних мислителів світу, серед яких чільне місце належить Бальцеровичу.

Прем"єр підкреслив, що прогрес у виконанні реформ має для України життєво важливе значення.

Довідка УНІАН. Бальцерович був міністром фінансів Республіки Польща у 1989-91 роках, віце-прем’єр-міністром у 1997-2000 роках та головою Національного банку Польщі у 2001-2007 роках.