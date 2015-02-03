Російські судді досі не знають, громадянами якої країни є мешканці анексованого Криму

Російські суди відмовляються визнавати українське громадянство учасників протестів проти анексії Криму Олега Сенцова й Олександра Кольченка, викрадених у травні ФСБ і вивезених у Росію, пише Крим.Реалії.

Вони вважають їх громадянами Росії на підставі закону «Про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим». Згідно з цим документом, громадянами Росії визнаються громадяни України й особи без громадянства, які на момент прийняття Криму до складу Російської Федерації жили на території півострова. Виключення робиться тільки для тих кримчан, які протягом одного місяця після набуття законом чинності написали заяву про збереження українського громадянства. І враховуючи те, що ні Сенцов, ні Кольченко такої заяви не писали, ФСБ і суди вважають їх російськими громадянами. Причому те, що вони не оформляли російський паспорт, до уваги не береться.

Читайте такожКримський суд відмовився визнати викраденого ФСБ Кольченка громадянином УкраїниЗовсім інший підхід до визнання громадянства суд продемонстрував, коли ухвалив рішення про депортацію з Криму активіста кримськотатарського національного руху Сінавера Кадирова. Як повідомлялося, громадського активіста затримали російські прикордонники під час спроби виїхати на материкову частину України.

За словами самого Кадирова, суд міста Армянська виніс рішення, згідно з яким він є іноземним громадянином, який порушив режим перебування в Російській Федерації. При цьому активіст стверджує, що він не писав заяву про збереження українського громадянства.